При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли 5 человек, 10 пострадали

Электричка протаранила микроавтобус на железнодорожном переезде в городе Армянске в Крыму. Жертвами аварии стали пять человек, еще десять получили травмы.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

«Предварительно медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли», - цитирует агентство источник.

По предварительной версии, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электропоездом. Подробности аварии устанавливаются.