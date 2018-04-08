При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли 5 человек, 10 пострадали
Авария произошла в воскресенье, 8 апреля, в Армянске.
Фото: МЧС РФ (архив)
Электричка протаранила микроавтобус на железнодорожном переезде в городе Армянске в Крыму. Жертвами аварии стали пять человек, еще десять получили травмы.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.
«Предварительно медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли», - цитирует агентство источник.
По предварительной версии, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электропоездом. Подробности аварии устанавливаются.