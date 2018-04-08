Двое мужчин сорвались со скалы в Карачаево-Черкесии
Трагедия произошла в селе имени Коста Хетагурова Карачаевского района республики.
Фото: МЧС РФ
В горах Карачаево-Черкесии один человек погиб еще один пострадал при падении с высоты 20 метров.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 8 апреля. Как сообщает ГУ МЧС по КЧР, двое мужчин сорвались со скального берега реки Кубани в селе имени Коста Хетагурова в Карачаевском районе.
Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
«Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе трех человек и одной единицы техники», - говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.