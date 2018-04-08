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Виктория Скрипаль хочет дать показания Скотленд-Ярду

Вадим Синицын
12:13 08.04.2018
Племянница отравленного шпиона подала документы на визу во второй раз и готова сотрудничать со Скотленд-Ярдом.
Фото: Виктория Скрипаль / Facebook

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что готова дать показания британской полиции, если там они потребуются. Об этом пишет газета The Telegraph.

Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля добавила, что готова пойти в Скотленд-Ярд, чтобы предоставить все разъяснения, которые могут потребоваться британским следователям.

Ранее сообщалось, что Виктория Скрипаль намерена вновь подать документы на британскую визу, после того как власти отказали ей в первый раз. Сестра Юлии Скрипаль подчеркнула, что на этот раз изменит заявку с учетом всех причин, в том числе формальных, озвученных британским консульством как предлог для отказа.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне поспешно обвинили Россию в отравлении Скрипалей химическим газом «Новичок», однако спустя время глава британской лаборатории признал, что нет никаких подтверждений причастности РФ к производству яда.

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