Эксперт рассказал, почему удалось выжить Скрипалям

Бывшему британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи, заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй в интервью Sky News.

По его мнению, люди, вызвавшие скорую, спасли жизни Скрипалей. Благодаря им медики появились на месте происшествия очень быстро.

Хэй рассказал, что нервно-паралитические вещества являются смертельным ядом и ущерб от их действий непоправим, однако врачи, видимо, смогли ввести универсальный антидот, и он сработал. По словам специалиста, если отравленный человек долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм начинает самостоятельно выводить токсин.

Эксперт предположил, что Скрипалей ввели в кому искусственно, для того чтобы сократить нагрузку на мозг, а в это время их организмы могли выводить нервно-паралитические вещества.

Напомним, 4 марта в Солсбери отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их доставили в реанимацию в критическом состоянии. На этой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в сознание. Состояние ее отца также улучшилось.