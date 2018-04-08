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«Дело Скрипаля» посыпалось: Лондон нанес себе непоправимый репутационный ущерб

Вероника Крашенинникова
11:35 08.04.2018
Инициаторы грязных обвинений в адрес РФ по «делу Скрипаля» должны понести ответственность за свою ложь
Фото: Alberto Pezzali/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

«Дело Скрипаля» потихоньку начинает сыпаться. На этой неделе лед тронулся: заговорила Юлия Скрипаль. Позже стало известно об улучшении состояния и самого британского шпиона. Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о загадочном отравлении Скрипалей  и дальнейшем ходе расследования.

Вероника Крашенинникова:

«Дело Скрипаля» начинает сыпаться. Под напором российских аргументов Лондону приходится отступать. Министерство иностранных дел Великобритании спешно зачистило все заявления на своем сайте о том, что отравляющее вещество было произведено в России. Германия и даже США готовы принять новых российских дипломатов на место высланных.

На этой неделе, как мы и прогнозировали, лед тронулся. Во-первых, заговорила Юлия Скрипаль. Сначала она обратилась с письмом к человечеству. Письмо написано на английском языке и явно под чью-то диктовку.

Цитата: «Я должна поблагодарить многих людей за выздоровление, и особенно мне хотелось бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли к нам на помощь, когда мы с отцом оказались в недееспособном состоянии», - говорится в письме Юлии Скрипаль.

Но стоп! Вот это место любопытно. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продемонстрировала в качестве доказательства вины России шесть файлов. На одном из них значились более 100 человек, которые могли попасть в зону действия нервно-паралитического газа «Новичок», которым якобы и были отравлены Юлия и Сергей. Но где эти люди? Если они, как пишет Юлия, бросились оказывать им помощь, почему не получили свою дозу отравления? По заявлению Кристин Бланшард, главного врача клиники, где находятся Скрипали, никто больше с подобными симптомами к ним не обращался. А попавший под раздачу сержант полиции Ник Бейли давно уже выписан из больницы.

Кто действительно пострадал, так это домашние животные Скрипаля. Дом был опечатан. А когда Скотленд-Ярд все же разрешил ветеринарам войти, они обнаружили там умерших от голода и жажды двух морских свинок и находящегося - цитата - «в плачевном состоянии» персидского кота. Кота тут же решил усыпить ветеринар. Хотя это решение, похоже, было принято на уровне правительства. Ибо именно животные в доме Скрипаля могли бы пролить свет на историю отравления. Но трупы животных, не поверите, тут же кремировали! И именно это крайне подозрительно. Дальше - больше. В четверг был обнародован и телефонный разговор между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией. Вот его фрагмент.

Виктория: Слава богу. Юляш, у тебя все нормально?

Юлия: Нормально. Все хорошо.

Виктория: Смотри. Если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

Юлия: Тебе визу никто не даст, Вик.

Виктория: Ну, в общем, я тоже так думаю. Но если дадут, мне надо, чтобы ты сказала слово «да».

Юлия: Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая, давай потом. Все хорошо, а там будет видно.

Виктория: Как отец?

Юлия: Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все ОК.

Как и предрекала Юлия, визу ее сестре Виктории Британия не дала. Но из разговора стало понятно, что Скрипаль вовсе не в критическом состоянии, как заявлялось британскими властями ранее. И каковы же последствия обнародования этой записи? А вот какие: уже в пятницу из госпиталя в Солсбери пришла сенсационная новость - сам Сергей Скрипаль пришел в себя. По всей видимости, Юлия проговорилась, и скрывать дальше состояние Скрипаля бессмысленно. Ситуация явно вышла из-под контроля. Министр иностранных дел Борис Джонсон сразу после инцидента в Солсбери заявил о том, что «Новичок» был изготовлен в России. И, мол, это ему подтвердили в химической лаборатории Портон-Даун. И хотя ребята из Скотленд-Ярда намекали Джонсону, что не стоит торопиться с выводами, так как расследование только началось и ничего еще неизвестно, Борис стоял на своем.

Напомним, Россия под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уничтожила весь свой арсенал. Сотни инспекций ОЗХО контролировали каждый наш шаг, и в прошлом году мы завершили утилизацию. В отличие от США, которые до сих пор не уничтожили свое химоружие под предлогом «недостатка средств». Страны - участницы совета ОЗХО высказались по «делу Скрипаля». Вывод: расследование должно продолжаться. И, судя по последним событиям, оно может привести к совершенно неожиданным результатам.

Сможет ли ОЗХО вести расследование объективно? Приведу один пример. Бразильский дипломат Жозе Бустани в марте 2002 года был переизбран председателем Организации по запрещению химического оружия на второй срок. И именно в этот момент администрация Джорджа Буша-младшего готовила атаку против Ирака - через год Колин Пауэлл должен был представить пробирку с белым порошком в ООН. Бустани  договаривался с Багдадом об отправке инспекторов ОЗХО в Ирак. Вот что он рассказал в интервью ВВС о своем противостоянии:

«Если бы инспекторы ОЗХО были допущены в Ирак, они не нашли бы там химического оружия, и повода для вторжения США не было бы. Американцы хотели вторгнуться в Ирак, а проведение инспекции противоречило их интересам»

Уже через месяц Бустани был уволен. И кто бы, вы думали, занимался изгнанием честного и принципиального бразильского дипломата? Джон Болтон! Тогда он был всего лишь заместителем госсекретаря США. Тот самый Болтон, которого сейчас Трамп назначил советником по национальной безопасности. Теперь Болтон координирует действия всех спецслужб и силовых министерств, а также секретные операции США в мире. Российские дипломаты, которым довелось работать с Болтоном, рассказывают, что более грубого и хамского подхода к делам, чем у Болтона, они не видели. Мой прогноз: Джон Болтон и сейчас займется давлением на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы повлиять на ход расследования по «делу Скрипалей». И делать это будет с присущими ему агрессией и хамством.

Очевидно, что Вашингтон и Лондон использовали так называемое дело Скрипалей, чтобы нанести удар по репутации России и порвать политические и экономические связи с нашей страной. Это была очередная попытка изолировать Россию, столкнуть нас в маргинальное пространство. А также скомпрометировать роль России в урегулировании ситуации в Сирии и в сохранении ядерного соглашения с Ираном, из которого Трамп собирается выйти в мае. Эта попытка провалилась. Но теперь инициаторы грязных обвинений должны понести ответственность за свою ложь и действия, которые они, к тому, же навязали и другим странам. В самой Британии партия лейбористов требует начать расследование в отношении министра иностранных дел Бориса Джонсона за то, что он ввел в заблуждение общественность.

Мой прогноз: внутри страны недоверие к правительству Великобритании только возрастет, и вместо сплочения Лондон получит обратный результат. Позиции премьер-министра Терезы Мэй и особенно министра иностранных дел Бориса Джонсона пошатнутся. А нам стоит подумать о юридических исках к британскому правительству за материальный и репутационный ущерб.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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