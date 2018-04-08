Турецкая полиция случайно нашла старинную Библию, написанную на коже

Полиция в Турции практически случайно обнаружила древний раритет - Библию, написанную на коже. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

Артефакт был обнаружен во время обычной проверки водителей и их автомобилей. Рукопись находилась в машине граждан Сирии и Ирака, двигавшихся из провинции Аксарай. Теперь они подозреваются в контрабанде.

Police in Turkey's central Aksaray province launch investigation after discovering historical Bible inside a car belonging to Syrian and Iraqi nationalshttps://t.co/AWwUJaqLw9 pic.twitter.com/fLWmggyzcG — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.

В данный момент древняя книга отправлена на экспертизу, ведется соответствующее расследование. Если специалисты установят, что рукопись действительно имеет столь внушительную историко-культурную ценность, против подозреваемых граждан Сирии и Ирака будет возбуждено уголовное дело.