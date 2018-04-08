Опубликован момент, как сухогруз в Босфоре врезается в особняк 18 века

Сухогруз под флагом Мальты Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор исторический особняк 18 века. Инцидент произошел в субботу в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула.

Один из посетителей расположенного неподалеку ресторана снял на видео момент столкновения. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как судно приближается к зданию. Люди, находившиеся на месте происшествия, разбегаются в стороны.

Нефтеналивной танкер Vitaspirit следовал из Египта на Украину. Судно врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. Причиной аварии стала техническая неисправность руля.

Пострадавших в результате аварии нет, но здание сильно повреждено, полностью разрушены стены второго и третьего этажа. Стоимость старинного особняка оценивалась в 85 миллионов долларов, там проводили свадьбы и концерты.