В Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии

Сегодня, 8 апреля, начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам»*. Но, как сообщили в Минобороны РФ, ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции.

Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия, уточнили в военном ведомстве.

Ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями «Белые каски» заявили о том, что вчера в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором, отметили в Минобороны.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», - заявили в министерстве.

Гуманитарный коридор в населенном пункте «Мухайям аль-Вафедин» продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из Думы, - заключили в Минобороны России.

Фейк о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека. В своем заявлении активисты утверждали, что в результате в Думе погибли минимум 80 человек.

Не соответствующую действительности информацию тут же подхватили британские и американские СМИ, выдавшие публикации с громкими заголовками в духе «дети умирают от удушья». Более того, непосредственно в заголовках западная пресса, по сути, призывает военные власти США нанести еще один авиаудар по Сирии, чтобы «наказать Асада». Вот к примеру, это делают издания Daily Mail и The Drive.

Важно отметить, что ранее, буквально на днях, в Минобороны России предупреждали, что боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы и обвинить во всем правительственные войска. В российском Центре по примирению сторон констатировали, что для съемки постановочных «последствий атаки» уже было завезено необходимое оборудование.

*деятельность группировки «Джейш Аль-Ислам» запрещена на территории РФ