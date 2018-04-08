В США котенок официально стал офицером полиции

Маленький котенок получил звание и работу в полицейском управлении американского города Троя в штате Мичиган. Об этом сообщает издание Inside Edition.

На должность претендовали пять котят, предоставленных зоозащитной организацией «Общество гуманности Мичигана». Чтобы отобрать лучшего кандидата, полицейские устроили прослушивание.

В итоге сотрудники правопорядка выбрали одного из котят, который теперь будет официально числиться в штате полицейского департамента. Предполагается, что маленький кот будет служить для терапевтических целей и публичных выступлений. Имя полицейскому котенку выберут путем голосования в Twitter.