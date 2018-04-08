Серфингист спрыгнул с движущегося поезда в реку и разминулся в сантиметрах с опорой моста: видео

Австралийский серфингист едва не распрощался со своей жизнью, спрыгнув с железнодорожного моста в Фримантле, штат Западная Австралия.

На видео, выложенном в Facebook, показан экстремал, который, находясь на крыше последнего вагона поезда, переезжает по мосту через реку. Молодой человек прыгает с движущегося состава в воду, едва не врезавшись в опору моста.

Из ролика понятно, что юноше крупно повезло, что он не погиб и не получил травм, выполняя столь опасный трюк.

Пользователи Facebook осудили спортсмена за этот поступок, поскольку он подвергал опасности свою жизнь и здоровье, отметив, что такие прыжки незаконны. Неоторые из них в комментариях назвали серфингиста «камикадзе».