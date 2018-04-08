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Путин поздравил православных христиан с великим праздником Пасхи

Вадим Иванов
09:20 08.04.2018
Президент России отметил, что праздник Пасхи олицетворяет собой торжество жизни, добра и любви и имеет огромное нравственное значение.
Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обратился к православным христианам, отмечающим сегодня великий праздник Пасхи. Поздравление главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», - сказал президент.

Путин особо отметил, что праздник Пасхи олицетворяет собой торжество жизни, добра и любви и имеет огромное нравственное значение.

«Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов», - добавил президент.

Глава государства напомнил, что в такие дни православные россияне понимают, насколько важны отеческие традиции и обычаи, и отметил роль РПЦ в поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения и решении насущных социальных проблем.

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