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Миллионы верующих отмечают один из главных православных праздников - Пасху

Игорь Балдин
09:17 08.04.2018
Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя за два часа до начала службы.

Миллионы верующих по всей России пришли в церкви, чтобы поделиться друг с другом долгожданной и особенной радостью. Встретить воскресенье Христово в храме Христа Спасителя в Москве, по традиции, съехались люди со всех регионов.

Главное чудо для православных происходит еще до начала богослужения. В московский аэропорт Внуково прилетел спецборт с благодатным огнем из Иерусалима. В зале ожидания собрались сотни верующих. По их словам, священный огонь и вправду не обжигает.

«С верой подходите, поэтому и не обжигает. Христос воскресе!», - говорят верующие.

Дальше лампадку с благодатным огнем перевозят в Северную столицу. С борта Минобороны огонь отправляется сначала в Кронштадт, а оттуда — во все храмы города.

Но первым делом его привозят в Храм Христа Спасителя. Верующие собираются еще за два часа до начала службы. Президент России Владимир Путин, по традиции, встречает Пасху в главном кафедральном соборе. Места не много, внутри находятся тысячи людей.  Верующие приезжают сюда со всей России, от Хабаровска до Мурманска, все ждут пасхального чуда.

«На этот светлый праздник мы приехали из Чувашии. С удовольствием принимаем участие в этом богослужении», - рассказывают прихожане.

Под звон колоколов верующие поднимают хоругви и иконы и выходят на Крестный ход. Шествие замыкает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в стенах храма звучит: «Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!».

В Крыму главная церковь – это Владимирский кафедральный собор в Херсонесе. Многие специально приезжают отстоять всенощную именно сюда, поскольку рядом с этим местом по преданию крестили князя Владимира.

Два миллиона россиян эту ночь проводят на службе. Но православный мир, конечно, шире - 200 миллионов верующих. Всех их сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравляет со светлым праздником Пасхи.

«Нужно всегда быть на стороне добра. Потому что быть на стороне добра - значит быть на стороне победы, которую Христос своим воскресением принес всему роду человеческому», - обращается к православным патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позади осталось сорок дней поста, впереди будет столько же праздничных. Следующая неделя называется великой седмицей. И это время не только для куличей, но и для пожертвований и добрых дел, на которых и держится христианский мир.

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