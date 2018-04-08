Генконсул США во Владивостоке выдержал весь Великий пост

Американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс выдержал весь 40-дневный Великий пост, сообщается на официальной странице генерального консульства США в Facebook. Таким образом он сдержал обещание, данное ранее журналистам.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год», - рассказал Кийс, его слова приводятся в сообщении генконсульства.

Дипломат признался, что приобрел полезный опыт, потому что отказ от многих вещей, которые ты так любишь «помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни».

Кийс добавил, что в течение 40 дней у него было время «поразмышлять о своей жизни» и том, чего он хочет добиться на дипломатическом поприще. Кроме того, генконсул США поблагодарил своих русских друзей за поддержку во время Великого поста.