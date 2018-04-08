Экипаж российского судна «Норд» заблокировали в украинском пункте пропуска

Экипаж российского рыболовного сейнера «Норд» оказался заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Владимира Войтюка.

Как отметил адвокат, экипаж находится в дипломатических автомобилях России с официальными документами, однако украинские пограничники задерживают машины вопреки международному законодательству.

«Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине», - рассказал Войтюк.

Он добавил, что адвокаты уже более восьми часов не могут пробиться к своим подопечным, поскольку пограничники их не пускают. Войтюк уверен, что сотрудники украинский Погранслужбы намеренно удерживают экипаж, надеясь, что люди сдадутся.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд», который был арестован украинской стороной 30 марта, отпущен на свободу. Члены экипажа получили административные штрафы, под стражей остался только капитан «Норда» Владимир Горбенко.