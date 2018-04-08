Депутаты в Южной Каролине предложили штату выйти из состава США

В палату представителей Южной Каролины внесен законопроект об отделении от Соединенных Штатов. Инициативу внесли три депутата от партии республиканцев в штате, пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Законодатели считают, что Южная Каролина должна пойти на такой шаг, если власти США конфискуют оружие у южнокаролинцев.

«Если федеральное правительство конфискует законно приобретенное в штате оружие, генеральная ассамблея штата должна собраться, чтобы рассмотреть возможность отделения от США, основываясь на неконституционном нарушении Второй поправки к Конституции федеральным правительством», - говорится в документе.

Шансов, что законопроект будет принят, практически нет и депутаты пошли на этот шаг, чтобы выразить свой протест. Кроме того, представители Республиканской партии не объяснили, почему федеральное правительство должно у местных жителей конфисковывать оружие.

Южная Каролина уже отделялась от США в 1860 году из-за разногласий по существующему тогда рабству. После этого, независимость от Америки провозгласили еще 10 штатов. Это привело к Гражданской войне между севером и югом США, завершившейся в 1865 году победой северян.