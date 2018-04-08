Благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург

Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня привезли спецрейсом на военный аэропорт «Левашово» в Санкт-Петербург. Кадры прибытия самолета предоставили сайту «Звезды».

Лампаду с благодатным огнем доставят в Казанский кафедральный собор. Часть священного пламени перевезут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице, Свято-Троицкий Измайловский собор, церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи по молитвам православных он загорается в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).