Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев пасхальными гранатами

Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера разместила в своем Facebook оригинальное поздравление с пасхой для сограждан. На прикрепленной к записи картинке изображены гранаты, раскрашенные под пасхальные яйца и украинский биколор.

«Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе"», - подписала публикацию Вера Савченко.

Ранее сестра опального депутата заявила, что ее машину пытались взорвать. Вера Савченко рассказала, что при техническом осмотре ее машины была обнаружена взрывчатка, которая должна была сработать при достижении определенной скорости.

В данный момент лишенная депутатской неприкосновенности Надежда Савченко находится под арестом по обвинению в организации теракта в парламенте. За то, чтобы привлечь Савченко к ответственности, проголосовал 291 народный депутат. За то, чтобы ее задержать, высказались 277 человек, за арест – 268.