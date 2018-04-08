Число жертв ДТП с канадской хоккейной командой выросло до 15

Выросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого грузовик столкнулся с молодежной хоккейной командой в Канаде. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным СМИ, число жертв возросло до 15 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших. В автобусе находилось 28 хоккеистов в возрасте от 16 до 21 года.

Трагедия произошла неподалеку от города Тисдейл в канадской провинции Саскачеван, куда юные спортсмены направлялись на очередной матч. Трое из них до сих пор находятся в критическом состоянии. Причины аварии устанавливаются, ведется расследование.