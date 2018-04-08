При пожаре в Trump Tower погиб один человек

В результате пожара, произошедшего ранее в небоскрeбе Trump Tower на Манхэттене, погиб один человек. Об этом сообщил телеканал CNN.

Погибший был жителем квартиры, находящейся в здании.

При пожаре он получил тяжелые травмы, и был госпитализирован. Докторам спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что в 58-этажном небоскребе Trump Tower разгорелся пожар.

В нем пострадали пять человек. Трое из них были сотрудниками пожарной службы.