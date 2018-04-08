При пожаре в Trump Tower погиб один человек
Еще четверо получили ряд несерьезных травм.
Фото: Taidgh Barron / ZUMAPRESS / Globallookpress
Видео: NewsAlertHQ / Twitter
В результате пожара, произошедшего ранее в небоскрeбе Trump Tower на Манхэттене, погиб один человек. Об этом сообщил телеканал CNN.
Погибший был жителем квартиры, находящейся в здании.
При пожаре он получил тяжелые травмы, и был госпитализирован. Докторам спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что в 58-этажном небоскребе Trump Tower разгорелся пожар.
В нем пострадали пять человек. Трое из них были сотрудниками пожарной службы.