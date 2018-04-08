СМИ: глава аппарата Белого дома собрался в отставку

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил о своем намерении подать в отставку, сообщает Axios.

По словам информационного портала, Келли был сильно разгневан после встречи с Дональдом Трампом, и его коллегам пришлось успокаивать политика.

Тогда же Келли сообщил, что «не должен находиться» в Белом доме и что ему стоит покинуть пост.

Очевидцы добавляют, что видели, как Келли собрал некоторые свои личные вещи.

Тем не менее, работники администрации расценивают слова политика как пустую угрозу, так как Келли и ранее уже неоднократно заявлял о том, что собирается оставить должность.