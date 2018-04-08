В результате обстрела по Дамаску погибли семь человек

В результате договоренностей, достигнутых с лидером группировки «Джейш аль-Ислам» Абу Хумамом Центром по примирению враждующих сторон, с пятого марта осуществлялся вывод из города Дума мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо. Об этом заявил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

За этот период город покинули 33 345 человек, в том числе 29 217 мирных жителей, 738 боевиков и 3 390 членов их семей. Сейчас выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен. По данным ближайших помощников Абу Хумама в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али.

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам», возглавляемые новым главарем Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гумкоридору.

За последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск САР. При этом местное население используется ими в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы.

Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семеро местных жителей и 42 пострадали. Интенсивность обстрелов усиливается.

Сирийские правительственные войска освобождают районы Думы от непримиримых бандформирований.