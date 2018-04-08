Около 5,5 тысяч спецтехники задействуют в Москве в промывке дорог

В Москве началась первая плановая промывка дорог и тротуаров.

В ней задействованы порядка 5,5 тысяч единиц техники и около 30 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в качестве моющего средства работниками ЖКХ используется специальный эко-шампунь, который полностью разлагается в почве.

Бирюков подчеркнул, что средство никак не нанесет вреда окружающей среде.

К тому же, оно очень экономично и позволяет смыть даже самые сильные загрязнения, оставшиеся от бензина, противгололедных материалов и реагентов.

«Город после такой промывки приобретает совсем другой вид», - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Особое внимание будет уделяться пешеходным зонам: дворам, остановкам общественного транспорта и подходам к станциям метро.