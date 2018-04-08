Составлен рейтинг самых дорогих российских автомобилей

Эксперты назвали пятерку самых дорогих российских машин за всю историю отечественного автопрома. Стоимость каждого из этих автомобилей превышает три миллиона рублей. Машины представляют собой абсолютно разные модели, начиная от спорт-купе и заканчивая самодельным автомобилями ручной сборки, сообщает Daily Motor.

На пятом месте расположился кроссовер обанкротившейся компании Marussia с индексом F2, который был оснащен 3,6-литровым бензиновым турбированным агрегатом на 340 лошадиных сил. Несмотря на то, что кроссовер Marussia F1 до серийного производства не дожил, один из собранных прототипов был куплен за 3 миллиона 500 тысяч рублей.

На четвертой строчке рейтинга оказался классический седан ГАЗ-13 «Чайка», на котором во времена СССР перевозились партийные элиты. В 2017 году одну из таких раритетных машин был продали за 4,5 миллиона рублей.

Открывает тройку лидеров еще один автомобиль Marussia – спортивное купе B1. Стартовый ценник спорткара должен был составлять от 5,3 млн рублей, однако, проект Marussia был признан банкротом, поэтому до конвейера B1 не добралось.

На второй позиции рейтинга оказался внедорожник ГАЗ «Тигр». Его стоимость в гражданской версии без брони составляет около 10 млн рублей. Данная модель работает на 205-сильном моторе и системе полного привода. Машина обладает высоким уровнем проходимости.

Лидером рейтинга оказался причудливый автомобиль Toyota Amulet, его кузов создавался вручную. Авто было выпущено в единственном экземпляре. Цена такой самодельной машины составила 15 миллионов рублей.