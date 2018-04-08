При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

В результате возгорания, произошедшего в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, пострадали 5 человек, сообщает телеканал CBS.

Один из них, житель находящейся в здании квартиры, был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, четверо пожарных получили легкие травмы.

Напомним, ранее в 58-этажном небоскребе Trump Tower разгорелся пожар. Ему была присвоена уже 4-я степень опасности.