При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек
Один из пострадавших получил серьезные травмы.
Фото: New York City Fire Department / Twitter
Видео: NewsAlertHQ / Twitter
В результате возгорания, произошедшего в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, пострадали 5 человек, сообщает телеканал CBS.
Один из них, житель находящейся в здании квартиры, был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, четверо пожарных получили легкие травмы.
Напомним, ранее в 58-этажном небоскребе Trump Tower разгорелся пожар. Ему была присвоена уже 4-я степень опасности.