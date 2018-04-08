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Цветы смерти: ученые установили новую причину гибели динозавров

Александра Арсентьева
05:42 08.04.2018
Некоторые виды стали переходить на растения, но они не имели условных рефлексов, которые могли бы спасти их от ядовитых трав и цветов.
Цветы смерти: ученые установили новую причину гибели динозавров
Фото: Pixabay

Ученые заявили, что гибель динозавров могли вызвать цветы. Как заявили исследователи, есть доказательства того, что около 65 млн лет назад на Землю упал астероид, однако динозавры могли при этом не погибнуть.

Проблемы начались из-за сокращения численности обитателей планеты: появилась резкая нехватка еды почти для всех видов животных. Таким образом, птеродактили и тираннозавры оказались обречены на гибель из-за того, что почти всех все травоядные вымерли.

В итоге некоторые виды стали переходить на растения, но они не имели условных рефлексов, которые могли бы спасти их от ядовитых трав и цветов. Так, специалисты считают, что именно растения могли послужить причиной гибели динозавров. О том сообщает журнал Time.  

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