Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» В ИноСМИ ТЕГИ

СМИ: Скрипали смогут переехать в США под новыми именами

Дарья Михалина
03:30 08.04.2018
По словам The Sunday Times, предложение о миграции им поступит уже в ближайшее время.
СМИ: Скрипали смогут переехать в США под новыми именами
Фото: Globallookpress

Американские власти собираются предложить британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США под новыми именами, сообщает газета The Sunday Times c отсылкой на собственный источник в правительстве.

Такое решение было принято, чтобы уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», - цитирует издание своего источника.

Более того, The Sunday Times выразили надежду, что раз Скрипали уже пришли в сознание, то вскоре они присоединятся к расследованию инцидента в Солсбери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании. В настоящий момент оба пострадавших пребывают в госпитале.

Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

До этого в себя пришла также подвергнувшаяся отравлению Юлия Скрипаль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Дата07.04.2018, 17:45
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой
Дата08.04.2018, 02:11
Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
03:30 В стране и мире
СМИ: Скрипали смогут переехать в США под новыми именами
01:20 В стране и мире
Небензя рассказал о способных перевернуть «дело Скрипаля» фактах
01:18 В стране и мире
Видео
Виктория Скрипаль будет снова подавать заявление на британскую визу
22:06 В стране и мире
Видео
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй пересмотреть вопрос о визе
14:25 В стране и мире
Видео
Посол России в Британии запросил встречи с Борисом Джонсоном
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:56 В стране и мире
Видео
При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек
01:53 В стране и мире
В Сети появились фотографии новой Cross-версии LADA XRay
00:38 В стране и мире
Путин и Медведев прибыли на богослужение в храм Христа Спасителя
22:30 В стране и мире
Видео
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву
20:42 В стране и мире
Видео
СМИ: наезд на людей в Германии совершил психически нездоровый мужчина
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.