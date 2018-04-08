СМИ: Скрипали смогут переехать в США под новыми именами
Американские власти собираются предложить британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США под новыми именами, сообщает газета The Sunday Times c отсылкой на собственный источник в правительстве.
Такое решение было принято, чтобы уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь.
«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», - цитирует издание своего источника.
Более того, The Sunday Times выразили надежду, что раз Скрипали уже пришли в сознание, то вскоре они присоединятся к расследованию инцидента в Солсбери.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании. В настоящий момент оба пострадавших пребывают в госпитале.
Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.
До этого в себя пришла также подвергнувшаяся отравлению Юлия Скрипаль.