Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался властям

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paolo.

Шестого апреля бразильский суд, признав Лула да Силва виновным по делу о коррупции, выдал ордер на его арест. Политик должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени 6 апреля, но добровольно и в срок экс-президент этого не сделал.

Как уточняет издание, под стражей Лула да Силва оказался после того, как около 18:40 по местному времени 7 апреля бывший президент вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он последние два дня укрывался среди своих сторонников. После этого Лула да Силва, по информации газеты, пешком перешел улицу и сам сел в автомобиль федеральной полиции, которая ждала его неподалеку.

Перед судом по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии предстал в 2016 году. Спустя год, летом 2017 года, политик был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения. Позже данный срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Но Лула да Силва используя своим правом на апелляцию, все это время оставался на свободе. Пятого апреля этого года года Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лула да Силвы на приговор. Таким образом, реализация решения суда стала возможной.

Напомним, суд признал политика виновным в получении взяток от строительной компании OAS. Лула да Силва руководил страной с 2003 по 2011 годы.