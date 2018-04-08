Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался властям

Александра Арсентьева
04:16 08.04.2018
Политик должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени 6 апреля, но добровольно и в срок экс-президент этого не сделал.
Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался властям
Фото: Paulo Lopes / ZUMAPRESS / Globallookpress

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paolo.

Шестого апреля бразильский суд, признав Лула да Силва виновным по делу о коррупции, выдал ордер на его арест. Политик должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени 6 апреля, но добровольно и в срок экс-президент этого не сделал.

Как уточняет издание, под стражей Лула да Силва оказался после того, как около 18:40 по местному времени 7 апреля бывший президент вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он последние два дня укрывался среди своих сторонников. После этого Лула да Силва, по информации газеты, пешком перешел улицу и сам сел в автомобиль федеральной полиции, которая ждала его неподалеку.

Перед судом по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии предстал в 2016 году. Спустя год, летом 2017 года, политик был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения. Позже данный срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Но Лула да Силва используя своим правом на апелляцию, все это время оставался на свободе. Пятого апреля этого года года Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лула да Силвы на приговор. Таким образом, реализация решения суда стала возможной.

Напомним, суд признал политика виновным в получении взяток от строительной компании OAS. Лула да Силва руководил страной с 2003 по 2011 годы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Дата07.04.2018, 17:45
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой
Дата08.04.2018, 02:11
Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
03:56 В стране и мире
Видео
При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек
01:53 В стране и мире
В Сети появились фотографии новой Cross-версии LADA XRay
00:38 В стране и мире
Путин и Медведев прибыли на богослужение в храм Христа Спасителя
22:30 В стране и мире
Видео
Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву
20:42 В стране и мире
Видео
СМИ: наезд на людей в Германии совершил психически нездоровый мужчина
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.