Самойлова представила песню для «Евровидения»

Российская исполнительница Юлия Самойлова в субботу, 7 апреля, впервые спела для поклонников песню I Won't Break! («Я не сломаюсь» – прим. ред.), с которой представит Россию на международном конкурсе «Евровидение» в мае в Лиссабоне.

Как сообщает ТАСС, традиционная московская пре-пати конкурса в ТРК «Vegas Кунцево» собрала почти тысячи поклонников «Евровидения», а также участников конкурса разных лет.

Самойлова вышла на сцену в день своего 29-летия. По этому поводу для певицы вынесли торт со свечами, а зрителей исполнили композицию Happy Birthday To You.

Конкурсную песню публика встретила аплодисментами. За презентацией наблюдал и соавтор творения Леонид Гуткин. Он рассказал, что в 2015 году на «Евровидении» Польшу представляла исполнительница Моника Кушинская, которая попала в аварию и поэтому выступала на инвалидном кресле.

«Мне попалось ее интервью, в котором она рассказывала, что самым сложным был эмоциональный факт ее возвращения, что было очень сложно не сломаться. Вот это "не сломаться" меня зацепило, и я поделился идеей с ребятами, рассказал Юлии, и она загорелась", – рассказал историю создания песни Гуткин.

Он добавил, что важно, когда исполнитель пропускает композицию через себя, а не просто номинально хорошо ее поет.

«Юля вошла в резонанс, и нам было легко работать в студии. Надеюсь, что ей будет так же легко выступать вживую», – отметил автор песни.

Напомним, Юлия Самойлова представит Российскую Федерацию на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Исполнительница должна была выступать на этом конкурсе год назад в Киеве с песней Flame Is Burning, но СБУ запретила ей въезд из-за выступлений в Крыму.