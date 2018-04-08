Пожарный департамент Нью-Йорка заявил, что возгорание Trump Tower не локализованo

Сильный пожар продолжает распространяться в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что огонь был локализован.

Однако на месте происшествия до сих пор работают пожарные. По данным Пожарного департамента Нью-Йорка, пожар разгорается с новой силой, сейчас ему присвоена уже 4-я степень опасности.

Четверо пострадавших были госпитализированы. Сообщается, что y одного из них серьезные травмы.

Причина воспламенения до сих пор неизвестна.