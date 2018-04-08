В башне Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила об огне на 50-м этаже здания.
Фото: MrFilmkritik / Twitter
Видео: NewsAlertHQ / Twitter
На 50-м этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке разгорелся пожар. Об этом сообщается на официальном аккаунте Пожарного департамента Нью-Йорка в Twitter.
Возгоранию была присвоена третья степень сложности.
На данный момент никакой информации о пострадавших нет.
На место проишествия уже приехали спасательные службы.
За текущий год это уже второй подобный инцидент. В январе 2018 года из-за неисправности проводки загорелась крыша бизнес-центра американского президента Дональда Трампа.