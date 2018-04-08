Небензя рассказал о способных перевернуть «дело Скрипаля» фактах
Последнее время у него все чаще возникает вопрос: «А был ли мальчик?»
Фото: Li Muzi / Xinhua / Globallookpress
Новые данные, поступающие по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, могут полностью изменить ситуацию, заявил в эфире «Первого канала» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело», - рассказал постпред ООН.
Небензя добавил, что в последнее время он все чаще задается вопросом: «А был ли мальчик?»
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери.
В настоящий момент оба пострадавших пребывают в госпитале.
Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль более не находится в критическом состоянии.