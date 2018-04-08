Виктория Скрипаль будет снова подавать заявление на британскую визу

Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория заявила, что во вторник снова подаст заявление на британскую визу.

«Я буду во вторник заново подавать заявку в консульство», – сообщила Виктория Скрипаль RT.

Она отметила, что изменит заявку с учетом причин, по которой ей не выдали визу ранее.

По словам Скрипаль, в качестве таковых было отмечено, в частности, то, что Викторией не было указана дата возвращения в Российскую Федерацию.

«Но при заполнении заявки в консульстве мы обсуждали, что я не могу указать дату возврата, если не знаю, каково их состояние. Может, им понадобится помощь», – заявила Скрипаль.

Она добавила, что причинами также стало то, что Сергей Скрипаль сейчас находится «не в том состоянии, чтобы с ней разговаривать», и то, что она ни разу не была в Британии.

Ранее сообщалось, что Виктории Скрипаль обратилась к премьер-министру Британии Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы.