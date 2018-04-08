В Англии пожилой британец протаранил стену на Porsche

В британском городе Колчестер, графстве Эссекс, 73-летний мужчина не справился с управлением своего Porshe 911 Targa, сообщает газета The Sun.

Автомобиль снес ограждение, пробил стену и остановился лишь на пешеходном переходе.

На место аварии прибыл сержант Колин Шид. Он сообщил, что мужчине удалось спасти и в результате происшествия никто не пострадал.

Теперь виновнику аварии предстоит еще раз пройти курс обучения вождению.

Стоимость его Porshe оценивается приблизительно в 6,5 миллионов рублей.