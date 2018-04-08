Путин и Медведев прибыли на богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с женой Светланой прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В храме на богослужении также присутствуют мэр столицы Сергей Собянин и другие представители власти.

Незадолго до полуночи в храм из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

Руководители государства часто посещают храмы во время главных православных праздников. Глава государства на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях, которые находятся за пределами столицы.

Единственный раз, когда на Пасху Путин не посещал храм Христа Спасителя, был 15 лет назад – в 2003 году, когда президент России находился с официальным визитом в Таджикистане и принимал участие в пасхальном богослужении в храме Николая Святителя в Душанбе.

Дмитрий Медведев всегда на эти церковные торжества приезжает в главный храм страны.