Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных верующих с праздником Светлой Пасхи.

«Воскресение Иисуса Христа – это центральное событие всей человеческой истории. Бог становится человеком. Претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит в ад и наконец воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения», – сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что при этом Господь ни к чему не принуждает человека, но ждет наших, даже небольших усилий, на которые он всегда откликается благодатной помощью.

«В эти светлые дни я хотел бы призвать всех и верующих и неверующих, возьмите в руки Евангелие, прочитайте его до конца, постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир», – добавил Патриарх Кирилл.