Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Патриарх московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных верующих с праздником Светлой Пасхи.
«Воскресение Иисуса Христа – это центральное событие всей человеческой истории. Бог становится человеком. Претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит в ад и наконец воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения», – сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил, что при этом Господь ни к чему не принуждает человека, но ждет наших, даже небольших усилий, на которые он всегда откликается благодатной помощью.
«В эти светлые дни я хотел бы призвать всех и верующих и неверующих, возьмите в руки Евангелие, прочитайте его до конца, постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир», – добавил Патриарх Кирилл.
«Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом, дабы не только на словах, но и на личном опыте мы смогли стать свидетелями Воскресения Христова. Еще раз сердечной поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Воистину Воскресе Христос», – сказал он.