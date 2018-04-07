Порошенко пообещал украинцам победу в войне на Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой властей Киева. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

«Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами», – заявил президент Украины.

К записи Порошенко прикрепил видеозапись

«Война закончится нашей победой – у меня в этом нет никаких сомнений», – сказано в ролике.

Порошенко добавил, что победа будет за Украиной не только потому, что у страны лучшие вооруженные силы, «не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы разрушили сценарии Путина о Малороссии, Новороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда».