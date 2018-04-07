В России приостановили производство Chevrolet Niva

Совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗ - GM-АвтоВАЗ заявило о прекращении выпуска автомобилей Chevrolet Niva, сообщает агентство «Автостат».

Это решение было принято в связи с проблемами в поставках комплектующих деталей. Называть проблемного поставщика в компании не стали.

«О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», – цитирует агентство пресс службу GM-АвтоВАЗ.

По итогам первого квартала было продано 6646 автомобилей вышеуказанной модели.

Ее средняя стоимость по рынку составляла приблизительно 690 тысяч рублей.