В Ростуризме сообщили, что среди пострадавших в Мюнстере россиян не было

Туристов из России среди пострадавших в результате наезда машины на толпу людей в немецком Мюнстере не было.

«По информации ДСКЦ МИД России, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было», – сообщили в Ростуризме.

По информации ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере нет организованных групп туристов, при этом возможно нахождение небольшого количества индивидуальных туристов.

Ростуризм призвал россиян, которые находятся в Мюнстере, сохранять спокойствие, по возможности к месту происшествия не приближаться, а также следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось, что мужчина, который протаранил на грузовике группу людей в Мюнстере, мог быть психически неуравновешенным гражданином Германии. По последней информации, погибли три человека, включая водителя грузовика, который совершил самоубийство.