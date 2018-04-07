Путин выразил соболезнования лидерам Германии в связи с трагедией в Мюнстере
Президент пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Фото: dpa / Globallookpress
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагическим происшествием в Мюнстере, где грузовик врезался в толпу людей.
Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в пресс-службе Кремля.
В результате происшествия в Мюнстере погибли три человека, включая совершившего атаку водителя. По разным данным от 30 до 50 человек пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Наезд на людей совершил психически нездоровый гражданин Германии 1969 года рождения. По всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.