Путин выразил соболезнования лидерам Германии в связи с трагедией в Мюнстере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с трагическим происшествием в Мюнстере, где грузовик врезался в толпу людей.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в пресс-службе Кремля.

В результате происшествия в Мюнстере погибли три человека, включая совершившего атаку водителя. По разным данным от 30 до 50 человек пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Наезд на людей совершил психически нездоровый гражданин Германии 1969 года рождения. По всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.