Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву. В международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, теперь огонь доставят к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

В воздушной гавани собрались сотни верующих, чтобы получить частицы Благодатного огня и принести святыню в свои дома и храмы.

Из столицы в Санкт-Петербург частичку чуда доставит специальный борт Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Увидеть ритуал в храм Гроба Господня приехали тысячи паломников со всего мира.