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Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй пересмотреть вопрос о визе

Наталья Вальханская
22:06 07.04.2018
По словам женщины, она написала письмо британскому премьеру и обратилась к ней через СМИ.
Фото: Alberto Pezzali / ZUMAPRESS / Globallookpress

Двоюродная сестра отравленной в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория публично обратилась к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы.

«Я прошу ее помочь мне в получении визы. Я написала письмо. Сейчас обратилась к ней через СМИ, буду рассылать через интернет на все порталы, а также попрошу наш МИД передать его ей через свои каналы», - цитирует «Интерфакс» Викторию Скрипаль.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что визу не выдали, в частности, из-за того, что британский консул усомнился в том, что Виктория навещала родственников раньше, и заявил, что Сергей Скрипаль не может принимать гостей, кроме того, нет уверенности в том, что гостей желает принять Юлия Скрипаль.

Сама Виктория отмечает, что, судя по всему, «Лондону есть что скрывать».

Власти Британии решили не пускать Викторию Скрипаль на территорию страны. Лондон мотивировал свой отказ наличием ошибок в оформлении заявки.

В МИД России ситуацию с отказом в выдаче визы Виктории Скрипаль назвали «полным абсурдом».

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне поспешно обвинили Россию в отравлении Скрипалей химическим газом «Новичок».

Однако спустя время глава британской лаборатории признал невиновность России в этом деле.

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