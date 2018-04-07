Наезд на толпу: полковник запаса «Альфы» рассказал, как действовать при теракте

В связи с трагическими событиями в Германии, где грузовик протаранил толпу в центре города Мюнстера, сайт «Звезды» обратился к полковнику запаса управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России Виталию Демидкину с просьбой рассказать, какие действия необходимо предпринимать, чтобы не погибнуть при подобной атаке.

За плечами Виталия Демидкина десятки боевых и спецопераций, в том числе в Афганистане, Чечне, Буденновске, «Норд-Осте» и Беслане. И в первую очередь, полковник запаса призвал россиян быть внимательнее и не оставаться равнодушными, если они заметили что-то подозрительное.

«Хотелось бы обратиться к жителям любых городов, населенных пунктов, с тем, чтобы они были немножко повнимательнее к окружающей их обстановке и к людям, которые живут рядом с ними. Потому что те, кто готовится произвести теракт, они сначала где-то обосновываются, где-то живут – день, два, неделю, может быть несколько часов, но такие люди стараются быть одинокими, если у них уже есть задача, либо группируются по двое-трое. Понятно, что они не являются местными жителями», - объяснил Демидкин.

Находясь в людных местах, особенно в праздники и выходные дни, необходимо не терять бдительность. Всегда можно заранее заметить неадекватно едущий автомобиль, отметил полковник. Он подчеркнул, что ситуация может быть даже не связана с террористической атакой, у транспортного средства могут просто отказать тормоза, но заранее оцененная обстановка позволит спасти свою жизнь и жизнь своих близких.

«Когда находимся в городе, это в большей степени касается взрослых, особенно мужчин, необходимо посматривать по сторонам. Если мы видим, что машина на большой скорости куда-то несется, или видим, что курс у нее непосредственно на нас или в толпу, где мы находимся - надо на это быстро реагировать. Жену, детей надо в какую-то сторону оттащить, может быть даже оттолкнуть или отбросить, для того, чтобы спасти. Вычислить стоящего с заведенным мотором грузовика или машину, что она в последующую секунду двинется на толпу, на остановку - сложно, а вот в момент того, когда транспортное средство находится в движении, его траекторию можно постараться вычислить», - отметил Виталий Демидкин.

Полковник запаса управления «Альфа» объяснил, что на улицах города необходимо быть готовым ко всему, и для этого стоит не расслабляться.