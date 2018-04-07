Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: наезд на людей в Германии совершил психически нездоровый мужчина

Наталья Вальханская
20:42 07.04.2018
Судя по всему, наезд на толпу не имеет под собой террористической подоплеки.
Фото: Bernd Thissen / dpa / Globallookpress
Видео: Bild

Наезд на прохожих в Мюнстере совершил Йенс Р. 1969 года рождения немецкого происхождения, сообщают немецкие СМИ. По данным Sueddeutsche Zeitung, злоумышленник был психически нестабилен, и, по всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.

В настоящее время полиция проводит обыск в доме совершившего наезд на предмет наличия взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что водитель грузовика, который въехал в толпу людей в центре города, покончил с собой.

«День траура, ужасный день!» - написал в Twitter министр земли Северный Рейн - Вестфалия, в границах которой находится место атаки.

Cообщается, что городская больница Мюнстера начала сбор крови для пострадавших.

Число погибших в городе Мюнстер на юге Германии достигло четырех человек, пострадали свыше 30.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Дата07.04.2018, 17:45
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Обнародованы фотодоказательства разрушений, которые нанесла коалиция в Ракке
Дата07.04.2018, 18:40
Обнародованы фотодоказательства разрушений, которые нанесла коалиция в Ракке
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
20:42 В стране и мире
Видео
СМИ: наезд на людей в Германии совершил психически нездоровый мужчина
17:33 В стране и мире
Видео
В Дании башня рухнула на библиотеку: видео
16:32 В стране и мире
Видео
В Общественной палате попросили Козловского следить за словами
16:30 Армия
Видео
Около 1000 военнослужащих ВМФ РФ встретят Благодатный огонь в Кронштадтском Морском соборе
15:54 В стране и мире
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.