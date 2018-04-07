СМИ: наезд на людей в Германии совершил психически нездоровый мужчина

Наезд на прохожих в Мюнстере совершил Йенс Р. 1969 года рождения немецкого происхождения, сообщают немецкие СМИ. По данным Sueddeutsche Zeitung, злоумышленник был психически нестабилен, и, по всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.

В настоящее время полиция проводит обыск в доме совершившего наезд на предмет наличия взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что водитель грузовика, который въехал в толпу людей в центре города, покончил с собой.

«День траура, ужасный день!» - написал в Twitter министр земли Северный Рейн - Вестфалия, в границах которой находится место атаки.

Cообщается, что городская больница Мюнстера начала сбор крови для пострадавших.

Число погибших в городе Мюнстер на юге Германии достигло четырех человек, пострадали свыше 30.