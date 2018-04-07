Олег Шатов получил травму перед чемпионатом мира

Двадцатисемилетний полузащитник «Краснодара» и сборной России Олег Шатов мог получить серьезную травму в мачте РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».

В концовке матча хавбек получил травму и был заменен. Он уходил с поля хромая, а уже сидя на скамейке, расплакался.

По словам исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, Шатов получил травму передней четырехглавой мышцы, и теперь ему необходимо пройти обследование.

«У него травма передней четырехглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьезность травмы», - цитирует Мусаева «Чемпионат».

Шатов стал автором первого гола своей команды, в результате «Краснодар» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1.