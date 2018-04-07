Возросло число жертв наезда грузовика на толпу в Германии

Число погибших в городе Мюнстер на юге Германии достигло четырех человек, пострадали свыше 30, сообщает газета Die Welt со сссылкой на полицию.

На место происшествия приехал обер-бургомистр Мюнстера Маркус Леве. В своем комментарии он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших. По словам Леве, причина нападения по-прежнему неясна, сейчас силовики работают над этим.

Генконсульство России в Бонне проверяет, есть ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на уличное кафе в Мюнстере россияне, сообщили в пресс-службе МИД РФ.