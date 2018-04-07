Совершивший наезд на толпу в Германии покончил с собой
Сообщается о трех погибших и 50 пострадавших в результате происшествия.
Фото: Konservativ83 / twitter
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Водитель грузовика, въехавшего в толпу людей в немецком Мюнстере, покончил с собой, сообщает Focus со ссылкой на заявление местной полиции.
Судя по кадрам с места происшествия, машина вылетела на пешеходную зону и снесла там стоящие на улице столики кафе, за которыми сидели посетители.
По предварительным данным, на месте происшествия погибли три человека, еще около полусотни пострадали.
В полиции пока не сообщают, был ли инцидент умышленной атакой, и просят не делать предварительных выводов о случившемся.