Грузовик въехал в группу людей на юге Германии

На юге Германии в городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей, сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Правоохранители просят избегать территории, прилегающей к месту происшествия, чтобы не мешать спецоперации. В полиции подтвердили наличие погибших и пострадавших в результате наезда.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

По данным немецких СМИ, погибли минимум три человека, еще около 50 пострадали.

Идет ли речь о террористической атаке, пока не ясно. Но в полиции попросили не делать предварительных выводов и не спекулировать на неточной информации.