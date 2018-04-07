Не добрался до Украины: танкер снес особняк в проливе Босфор
Экипаж танкера не справился с управлением и направил его прямо на набережную.
Фото: Acun Er / Twitter
Видео: GSNN GSNN / YouTube
Пролив Босфор был закрыт для транзитных перевозок после того, как нефтеналивной танкер Vitaspirit, следовавший из Египта на Украину, врезался в особняк на набережной в Стамбуле.
Рулевой корабля не справился с управлением и свернул прямо в здание, построенное в XVIII веке, сообщает Daily Sabah. Отмечается, что особняк в основном использовался для проведения свадеб и концертов.
О пострадавших в результате инцидента, а также о возможной угрозе окружающей среде в результате разлива топлива не сообщается.
По словам экспертов, пролив в Турции является одним из самых опасных водных путей в мире из-за резких поворотов и изменчивых подводных течений.