Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи

Сегодня, в канун Пасхи, православные отмечают Великую субботу, которая в этом году совпала с другим большим церковным празником - Благовещением. В Москве в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел божественную литургию.

Во время литургии патриарх выпустил в небо белых голубей. Это древняя традиция, символизирующая благую весть.

Во всех православных храмах сегодня освящают пасхальные куличи. А в Новоспасском монастыре сразу тысячи куличей - для российских военнослужащих в Сирии. Их вместе с другими подарками отправят на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации.

Ранее сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Посмотреть на таинство приехали несколько тысяч паломников.

Позже частичку Благодатного огня доставят в Москву специальным рейсом из Тель-Авива, где его поместят в храм Христа Спасителя, а также в Санкт-Петербург.

В Северной столице торжественная пасхальная служба пройдет в Кронштадтском Морском соборе. В ней примут участие около 1000 военнослужащих ВМФ РФ.