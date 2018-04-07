Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца

Во Франции родственники обнаружили 53-летнего мужчину без сознания. Прибывшие на вызов врачи зафиксировали, что температура его тела составляет всего 22 °С, а сердце не бьется.

Оказалось, что у мужчины случился сердечный приступ. Медики попытались реанимировать его на месте, после чего доставили в больницу. Весь процесс спасения и транспортировки занял около четырех часов, в течение которых врачи без остановки делали ему массаж сердца.

В госпитале мужчину подключили к аппарату жизнеобеспечения и попытались поднять температуру тела. В итоге, когда это удалось, сердце пациента запустили снова.

По словам главы отделения интенсивной терапии больницы Университета Монпелье Джонатана Чарбита, мужчину спасло именно то, что у него упала температура. Охлаждение организма защищало его мозг и другие органы.

«Вся медицинская команда была ошеломлена. Этот случай можно вносить в учебные пособия как что-то необыкновенное. Вероятность возвращения человека к жизни в такой ситуации близка к нулю», - цитирует специалиста The Sun.

Инцидент произошел еще 12 марта. Сейчас мужчина идет на поправку, и врачи не фиксируют у него никаких повреждений головного мозга.

Невероятный счастливчик получил только переломы ребер после непрямого массажа сердца, но в ближайшее время будет полностью здоров.